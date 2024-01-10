التصريح بدفن 5 عمال لقوا مصرعهم في حادث مروع بالدائري الأوسطي

أمرت نيابة 15 مايو والتبين، بالتصريح بدفن 5 عمال، لقوا مصرعهم في حادث تصادم بين 3 سيارات بالطريق الدائري الأوسطي بدائرة القسم.

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول ملابسات الحادث وأسبابه.

تلقت غرفة عمليات المرور، إشارة من النجدة مفادها وقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات ووقوع مصابين بالقرب من نفق 15 مايو بالطريق الدائري الأوسطي.

علي الفور تم الدفع بعربات الإسعاف، وانتقلت الخدمات المرورية مدعومة بالأوناش لموقع الحادث.

تبين تصادم سيارتين مقطورة وأخرى ملاكي ووقوع مصابين.

وتجري الخدمات المرورية عملية إزالة آثار الحادث لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.