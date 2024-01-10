شركة Apple تواجه تحديات قانونية بسبب مزاعم الاحتكار في أوروبا

شركة Apple واجهت تحديات قانونية في الفترة الأخيرة بشأن سياسات متجر التطبيقات واتهامات بالاحتكار في أوروبا. ومن المتوقع أن يتطلب قانون الأسواق الرقمية (DMA) فتح متجر التطبيقات للمنافسة، وتعمل Apple حاليًا على الامتثال لهذا القانون.



الشكاوى والمزاعم تشير إلى أن Apple تسيطر بشكل كبير على سوق تطبيقات iPhone، حيث تحدد الشركة شروط الوصول إلى المتجر وتفرض رسومًا على المطورين. ويزعم البعض أن ذلك يعرقل المنافسة العادلة ويشكل احتكارًا.



من جانبها، قدمت Apple حججًا للدفاع عن سياستها، وتقول إن متجر التطبيقات ليس "منصة" واحدة، بل هي خمسة متاجر تطبيقات مختلفة تخدم منتجاتها المختلفة مثل iPhone وiPad وMac وApple TV وApple Watch. وتقدم الشركة حججًا مشابهة بشأن خدمة i Message، وتقول إنها ليست منصة تكنولوجية قابلة للتنظيم.



و الجدير بالذكر أن هذه المعلومات قد تكون قديمة وقد تكون هناك تطورات جديدة في هذه القضية.