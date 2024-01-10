أحمد صبري أبو الفتوح: نجيب محفوظ أستاذنا جميعًا.. وأعتبر نفسي ابنه البار

قال الكاتب أحمد صبري أبو الفتوح، إنه منذ أن جاءتني فكرة رواية «صاحب العالم» تحدثت فيها مع صديقي أحمد بهاء الدين شعبان الذي أفادني بالكثير من المراجع، خاصة وأن الرواية تتمحور حول العالم الجديد وهو العالم الافتراضي وحياة البشر الذين يتوافدون عليه .

وتابع «الفتوح» قائلا: أنا ابن بار جدا لتجيب محفوظ والذي اعتبره شيخ الطريق والطريق فهو شيخنا، وأكثر ما يحزنني أنه على الرغم من الصداقة التي جمعت بيننا إلا أنه رحل قبل أن يقرأ أي عمل من أعمالي سوى تحدى القصص القصيرة التي نشرت لي بمجلة روزاليوسف ووقتها سعدت كثيرًا برأيه في قصتي، فقد استطاع نجيب محفوظ أن يختصر العديد من الأزمان حتى يصل بالرواية إلى تلك المرحلة التي باتت تنافس الرواية العالمية ، ونحن كلنا أبناء له ونسير على نفس نهجه في الكتابة الروائية.

جاء ذلك خلال حفل توقيع ومناقشة رواية «صاحب العالم» لأحمد صبري أبو الفتوح والصادرة حديثا عن دار الشروق بمبني القنصلية بوسط البلد، بحضور الناقد والكاتب سيد محمود والكاتب والناقد محمود عبد الشكور والكاتب والناقد محمد عبد الرحمن ، ووسط حضور إعلامي وجماهيري كبير، ومنهم الكاتب الكبير عبد الله السناوي، والمخرج الكبير مجدي احمد علي والروائية النائبة ضحى عاصي وعدد كبير من الأدباء والمثقفين.