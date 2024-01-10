خالد يوسف يكشف علاقته بالراحل أسامة أنور عكاشة

كشف المخرج خالد يوسف سر نجاح فيلم الإسكندراني، بطولة أحمد العوضي، عن قصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

وأكد المخرج خالد يوسف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد أنه كان يتمنى تقديم أي عمل فني لأسامة أنور عكاشة، منوها أنه طلب من ابنة الراحل كل الروايات التي لم تخرج للنور حتى الآن من كتاباته.

وأضاف خالد يوسف أن الفيلم يعرض الآن في دبي ومتوقع له النجاح، معلقا: نبذل مع فريق العمل أقصى جهد وطاقة؛ لإخراج عمل يليق بالجمهور والسيناريو.

وعلق خالد يوسف قائلا: «أي مخرج ينتهي من الفيلم فالعمل هو ملك النقاد والجمهور، وأتقبل فكرة النقد البناء، وويل من نار الكلمة التي لا تجد من يسمعها، والفكرة الأساسية في فيلم الإسكندراني جديرة بحجم قيمة مثل الكبير أسامة أنور عكاشة».

وأضاف خالد يوسف أن الراحل كان يعتمد في كتابته على استقبال النقد بشرط ألا يكون هداما، معلنا أن الفكرة في الفيلم –الإسكندراني- كانت تعتمد على الأصالة التي تواكب الحداثة، خاصة أنه دائما يدافع عن الهوية الوطنية وملامح الشخصية المصرية ومحاربة المتخلف من الموروثات سواء في السينما أو الدراما.

واختتم خالد يوسف: أتبنى مشروع أسامة أنور عكاشة الناصري في الثوابت وأسير على ما يسير عليه، وفكره كان يتحدث دائما عن الانفتاح الاقتصادي منذ السبعينات، وهذا ما نسير عليه حتى الآن، والإسكندراني رواية قديمة لكنها واكبت العصر الحالي، والسيناريو كان 180 صفحة، تم حذف 100 والإبقاء على 80 مع تعديل ما نحتاج تعديله.