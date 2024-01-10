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الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رشوان: مصر تتحمل 70% من المساعدات ولا يمكنها فرض أي رسوم إضافية عبر منفذ رفح

الدكتور ضياء رشوان
الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة للاستعلامات المصرية
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قال الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة للاستعلامات المصرية، إنّ معبر رفح على الجانب الفلسطيني مليء بالصحفيين ووسائل الإعلام، وكذلك الحال بالنسبة إلى الجانب المصري، وبالقطع، فإن وسائل الإعلام كان يمكنها رصد فرض رسوم إضافية على القادمين من قطاع غزة عبر منفذ رفح البري في ظل العدد الضخم من العابرين، وذلك إن حدث هذا الأمر.

وأضاف رشوان في مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية مع الإعلامي أحمد بشتو: "الملفت أن مِن كتب مِن الصحف الدولية هي صحيفة واحدة، وهذه الصحيفة ليس لها مراسل على الجانب الفلسطيني أو الجانب المصري وبالتالي، فإنه ليس لديها وجود ميداني، والواقعة المنسوبة زورا وادعاءً إلى مصر ولا يوجد دليل عليها بأي شيء".

وتابع رئيس الهيئة للاستعلامات المصرية: "ذكرنا في بيان الهيئة الذي أصدرناه بأنه لا يعقل أن مصر التي تتحمل راضية 70% من الإعانات والمساعدات يمكن أن تفكر في مثل هذا الأمر الصغير، ولا نفعل هذا الأمر برضا ولكن إحساسا بالواجب تجاه القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين".

الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة للاستعلامات المصرية معبر رفح