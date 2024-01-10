تعرف على فوائد العلاج الطبيعي في تسريع عملية الشفاء بعد جراحة العظام

بعد إجراء جراحة في العظام، يلعب العلاج الطبيعي دورا حيويا وضروريا في تسريع عملية الشفاء. يساعد العلاج الطبيعي في استعادة القوة والمرونة والوظيفة الطبيعية للعظام المصابة. ووفقًا لموقع "Health Site"، فإنه لا يوجد بديل للعلاج الطبيعي في عملية التعافي بعد جراحة العظام. فيما يلي أهم فوائد العلاج الطبيعي في هذا السياق:



1. تقوية العضلات قبل وبعد الجراحة: يبدأ العلاج الطبيعي قبل الجراحة لمساعدة المرضى على تقوية العضلات والاستعداد للحركة بعد الجراحة. وبعد الجراحة، يتم تصميم برنامج العلاج الطبيعي لمساعدة المرضى على استعادة الحركة والقوة والوظائف في المنطقة المصابة.



2. إدارة الألم: غالبًا ما يُصاحب جراحة العظام آلامًا ما بعد الجراحة. يستخدم طبيب العلاج الطبيعي تقنيات وتمارين تساعد في إدارة الألم وتخفيفه، مع تجنب الإجهاد الزائد على المنطقة المصابة. يمكن استخدام الأجهزة المساعدة مثل العكازات لتقليل الألم أثناء الحركة.



3. تقوية العضلات واستعادة نطاق الحركة: يُعتبر فقدان نطاق الحركة مشكلة شائعة بعد جراحة العظام. يستخدم طبيب العلاج الطبيعي تقنيات مختلفة مثل تمارين التمدد والعلاج اليدوي وتعبئة المفاصل لمساعدتك على استعادة نطاق الحركة بالكامل تدريجيًا.



4. الحفاظ على التوازن والاستقرار: قد يعاني بعض المرضى من فقدان التوازن بعد جراحة العظام. من خلال تعلم التمارين الرئيسية لتحقيق الاستقرار والحفاظ على التوازن مع طبيب العلاج الطبيعي، يمكن تقليل فرص السقوط والحوادث.



باختصار، يعد العلاج الطبيعي عنصرًا لابد منه في عملية التعافي بعد جراحة العظام. فالتمارين وحدها ليست كافية، بل يتعلق الأمر باستعادة حياتك بالشكل الأفضل مع العمل بشكل أكيد مع المعالج الطبيعي الخاص بك .