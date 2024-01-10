أستروبيوتيك التقنية: تعرض مهمة القمر الأمريكية لخسارة فادحة في الوقود الدافع

أعلنت شركة "أستروبيوتيك التقنية" الأمريكية أن أول مركبة فضائية أمريكية تحاول الهبوط السلس على سطح القمر منذ أكثر من 50 عامًا تعرضت لخسارة فادحة في الوقود الدافع، مما أدى إلى تدمير مهمتها.

وقد كانت المركبة "لونار لاندير" تعمل على جمع البيانات الجيولوجية والتنقيب عن الماء والهليوم 3 في منطقة بولو الجنوبي على القمر، وهي مهمة تأتي ضمن مشروع "أرتيميس" الذي يهدف إلى إعادة الإنسان إلى القمر بحلول عام 2024.

وأعربت الشركة عن حزنها لفشل المهمة، وأشارت إلى أنها ستواصل العمل مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لتحقيق أهداف المشروع وإعادة إطلاق المهمة في المستقبل.

وأُطلقت المركبة الفضائية "بيريغرين"، المملوكة لشركة "أستروبيوتيك التقنية" الأمريكية الخاصة، من "كيب كانافيرال" ولاية فلوريدا، في الساعة 2:18 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس"8 يناير/ كانون الثاني".

ومع تضائل طاقة بطارية "بيريغرين"، واجهت المهمة القمرية صعوبات فنية، منعت المركبة الفضائية "بيريغرين" من توجيه ألواحها الشمسية نحو الشمس. ومع عدم وجود وقود دافع للصاروخ، تحطمت المركبة الفضائية.

وأوضح ممثلو "أستروبيوتيك" في بيانهم: "لسوء الحظ، يبدو أن الفشل في نظام الدفع تسبب في خسارة فادحة للوقود"، مشيرين إلى أن "الفريق يعمل على محاولة تثبيت هذه الخسارة، ولكن بالنظر إلى الوضع، فقد تم إعطاء الأولوية للعلوم والبيانات التي يمكن جمعها". ويبدو أن هذه المأساة الفضائية أحبطت أول جهد أمريكي منذ عام 1972، وأول رحلة تجارية على الإطلاق إلى القمر، لمحاولة الهبوط الآمن على سطح القمر.

والجدير بالذكر أن المركبة الفضائية تحمل أيضًا بقايا بشرية، بما في ذلك رفات كاتب الخيال العلمي، آرثر سي كلارك؛ ستار تريك المبدع جين رودينبيري؛ زوجة "رودنبيري"، ماغل باريت؛ ونيشيل نيكولز، وجيمس دوهان، وديفورست كيلي، الذين لعبوا دور "نيوتا أوهورا" و"مونتغمري سكوت" والدكتور ليونارد ماكوي، على التوالي، في عرض الخيال العلمي الكلاسيكي.