مدرب الزمالك يتحدث عن الاستفادة من خوض المباريات الودية

تحدث معتمد جمال مدرب الزمالك، عن فوز فريقه على عثماثون طنطا وديا بثمانية أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء.

وقال جمال في تصريحات صحفية مساء اليوم الأربعاء، الزمالك قدم مباراة قوية أمام عثماثون طنطا وفاز بثمانية أهداف، وأكثر من لاعب ظهر بمستوي مميز.

وتابع، نحاول الاستفادة من المباريات الودية بتجهيز اللاعبين بشكل بدني وفني مميز، والمباريات الودية تساعد اللاعبين في الحفاظ على المستوى الفني خلال فترة توقف الدوري.

وفاز فريق الزمالك على عثماثون طنطا بثمانية دون رد، وسجل أهداف الفارس الأبيض في ودية اليوم كل من، كل من عمر جابر وناصر منسي وإبراهيما نداي ثلاثة أهداف "هاتريك" وسامسون أكينيولا ثلاثة أهداف "هاتريك".