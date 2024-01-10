رسالة دكتوراه تناقش معالجة المواقع الإخبارية لاستراتيجية القوة الذكية وأثرها في تنفيذ أهداف السياسة الخارجية المصرية

الأربعاء 10/يناير/2024 - 06:57 م

ناقشت جامعة الإسكندرية رسالة دكتوراه تحت عنوان " أطر معالجة المواقع الإخبارية الصحفية لاستراتيجية القوة الذكية وأثرها في تنفيذ أهداف السياسة الخارجية المصرية" دراسة تطبيقية للباحثة خلود محمود محمد عبر نموذجين رسمي ومستقل وهما موقع صحيفة رسمية الأهرام نموذجا، وموقع صحيفة مستقلة اليوم السابع (نموذجا) بالإضافة إلي عينة من سفراء ووزراء خارجية مصر .

وتناولت الرسالة عدد من الموضوعات هي ثورة 30 يونيه وقضية الإرهاب وسد النهضة وتعامل الدولة المصرية معها من خلال استخدام استراتيجية القوة الذكية، وأظهرت النتائج أن نوعية إستراتيجية القوة الذكية التي وردت بالمواقع الإخبارية بموقع جريدة الأهرام تتمثل فى الجمع بين استعراض القوة العسكرية ومستجداتها وإمكانياتها الحديثة والمناورات والتدريبات التى تقوم بها كقوة صلبة من ناحية، والاهتمام بالشباب ورفع الوعي المجتمعي وتحسين أوضاع المعيشة من ناحية اخري، واتفقت في كل ذلك المواقع الإخبارية باليوم السابع حيث بينت أن نوعية إستراتيجية القوة الذكية المعروضة بها تقوم على ذلك النوع من الدبلوماسية والتعامل بحكمة فى المواقع المختلفة، مع استخدام القوة الناعمة كالإعلام فى تناول تلك المواقف.

واستخدمت الباحثة منهج تحليل الخطاب فى عدد من الأخبار الصحفية والتصريحات الصحفية لموقعي الأهرام واليوم السابع حول موضوعات الدراسة لإبراز الأطر الإعلامية التي اعتمدت عليها موقعي صحف الدراسة، وأظهرت المعالجة الكيفية التى تعالج بها الموضوعات.

ومنحت لجنة المناقشة والحكم علي الرسالة المكونة من الاستاذ الدكتور طه عبدالعاطي نجم أستاذ الصحافة ورئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، والأستاذ الدكتور هاني خميس احمد عميد كلية الآداب جامعة الإسكندرية مشرفان، والأستاذ الدكتور عبدالعزيز السيد سليم عميد كلية الإعلام جامعه بني سويف مناقشا الباحثة خلود محمود محمد درجة العالمية الدكتوراة مع مرتبة الشرف الأولى فى فلسفة الآداب من قسم الاجتماع شعبة الاتصال والإعلام.