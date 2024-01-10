ads
الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

غدًا.. انتهاء سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2023

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنتهي غدًا الخميس، إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية، وهو اليوم المخصص لخريجي كلية الحقوق بجامعة سوهاج من دفعة 2023، ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني.

على أن تبدأ اعتبارًا من السبت المقبل الموافق ١٣ / ١ / ٢٠٢٤ المقابلات الشخصية للمتقدمين وفقًا للمواعيد المحددة لعددٍ من الجامعات، والمُعلن عنها من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، التي يمكن الاستعلام عنها من خلال إدخال بيانات الرقم القومي للمُتَقَدم عَبرَ هذا الرابط:

https://apsys.westeurope.cloudapp.azure.com/Incident/Interviewdate

وجارٍ الإعلان تباعًا عن المواعيد المقررة لباقي الجامعات.

اجراءات استعلام الإلكترونى الاستعلام