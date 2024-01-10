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الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مقتل 4 من طواقم الإسعاف الفلسطيني في غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني
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قُتل أربعة من طواقم الإسعاف الفلسطيني، بينهم امرأة، اليوم الأربعاء، عندما استهدفت ضربة إسرائيلية سيارة إسعاف بالقرب من دير البلح وسط قطاع غزة.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان أن "السيارة كانت تقل طاقم إسعاف من الهلال الأحمر الفلسطيني، كانوا على متنها لتقديم المساعدة الطبية لمواطنين أصيبوا في قصف إسرائيلي".

وأشار البيان إلى أن "السيارة كانت تحمل شعارات واضحة تدل على أنها تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، وأنها كانت تستخدم في تقديم الخدمات الطبية".

وأدانت وزارة الصحة الفلسطينية الهجوم، ووصفته بأنه "جريمة حرب شنيعة".

وجاء الهجوم في ظل استمرار الحرب في غزة، والتي أودت بحياة آلاف المدنيين، وتسببت في نزوح مئات الآلاف من منازلهم.

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