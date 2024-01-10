كأس أمم أفريقيا.. تعرف على موعد مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة

تنطلق مباريات كأس أمم الأفريقيا بعد أيام قليلة في كوت ديفوار، في البطولة التي ستقام خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلي 11 فبراير المقبل.

وتضم المجموعة الرابعة منتخبات قوية، على رأسها الجزائر، بالإضافة لمنتخبات، أنجولا، بوركينا فاسو، موريتانيا.

وتبدأ مباريات المجموعة الرابعة يوم الإثنين المقبل، حيث سيلتقي المنتخب الجزائري مع نظيره الأنجولي في الساعة العاشرة مساء ضمن مباريات الجولة الأولي للمجموعة .

بينما يلتقي منتخب موريتانيا مع بوركينا فاسو يوم الثلاثاء المقبل في الرابعة عصرا، ضمن مباريات الجولة الأولي للمجموعة الرابعة.

ويعد منتخب الجزائر المرشح الأول للتأهل من هذه المجموعة والمنافسة على اللقب الأفريقي نظرا لما يمتلكه من نجوم في جميع المراكز يمتلكون خبرات دولية كبيرة.