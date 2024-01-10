رئيس جامعة المنوفية يشدد على سرعة الانتهاء من مشروع المعهد الفني للتمريض

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية جلسة لجنة المنشآت الجامعية لشهر يناير ٢٠٢٤ بحضور أعضاء اللجنة، نائبا رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أيمن عبدالحميد المستشار الهندسى لرئيس الجامعة.

أشار رئيس الجامعة إلى الزيارة التفقدية التى أجراها منذ أيام إلى مستشفى منشأة سلطان ومبنى المعهد الفنى للتمريض الذي يضم ٨ أدوار على مساحة ٩٠٠ متر مربع ويضم مدرجات وقاعات تدريسية للطلاب، موجها بأهمية متابعة أعمال التجهيزات وحل أى عقبات حتى يتسنى افتتاحه قريبا لتقديم خدمة تعليمية متميزة فى مجال التمريض وتخريج طلاب مؤهلين ومدربين على أعلى مستوى من الكفاءة والمهارات اللازمة للعمل فى التخصصات كافة بالمستشفيات.

وخلال الاجتماع استعرض رئيس الجامعة تقرير الإدارة العامة للشئون الهندسية ومركز الاستشارات الهندسية والإدارة العامة للصيانة عن الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى العمل بها ونسبة الإنجاز بكل مشروع، والموقف المالى لها والمستخلصات الواجب سدادها، كما ناقش الخطة المالية والموازنة والمقرر صرفه لكل مشروع، بالإضافة إلى أعمال الصيانة بمختلف المشروعات.

حضر الاجتماع من أعضاء اللجنة مدير مركز الاستشارات الهندسية، وعمداء كليات الطب والزراعة والهندسة والذكاء الاصطناعي، والأمناء العام المساعدين، ومديرى عموم الشؤون الهندسية، والصيانة، والشؤون المالية، والشؤون القانونية، والتخطيط والمتابعة، والاحتياجات.