الشركات المصرية تشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية التكاملية في البحرين

استضافت العاصمة البحرينية المنامة أعمال اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية التكاملية برئاسة رؤساء اللجان التنفيذية بالدول الأعضاء.

حيث شاركت دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ورئيس اللجنة التنفيذية في أعمال اللجنة التنفيذية، وذلك للتحضير لاجتماع اللجنة الوزارية العليا المقرر عقده غدًا الخميس 11 يناير الجاري، بمشاركة وفد من الشركات المصرية في مجالات السيارات والأسمدة والبتروكيماويات والأجهزة الطبية، والصناعات الغذائية.

وأشارت “سليمة” إلى أن الاجتماع تناول تفاصيل المشروعات الجديدة المقترحة والعمل على توافق هذه المشروعات لتقرير مدى جاهزيتها للإعلان عنها خلال اجتماع اللجنة العليا، وكذا تطورات ومستجدات المشروعات التي تم الإعلان عنها ومراحل الإنتاج؛ وذلك لمتابعة مستجدات هذه المشروعات وتذليل أية عقبات يمكن أن تقابلها الشركات في دول الشراكة.

ولفتت إلى أهمية مشروعات الشراكة الصناعية بين الدول الأربع الأعضاء لقيامها على المزايا التنافسية لدول الشراكة بهدف تعزيز وتوفير سلاسل الإمداد بين الدول العربية.