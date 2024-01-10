كأس الرابطة.. فاركو يتقدم على بيراميدز فى الشوط الأول

أنتهى الشوط الأول بين فريق فاركو الذى تقدم على مضيفه بيراميدز، بهدف دون رد، فى المواجهة القائمة بينهما الآن، على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بالنسخة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

سجل هدف فاركو اللاعب عمرو جمال من ضربة جزاء.

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة فاركو في إطار لقاءات بطولة كأس الرابطة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمود دونجا - أحمد توفيق - كريم حافظ

خط الوسط: سيف جعفر - وليد الكرتي - أوجو صامويل - يوسف أسامة - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: يوسف نادر - عبد الرحمن صميدة - عربي بهاء مانجا - صامويل أموسا - كريم الطيب - إسلام عيسى - محمود أوكا، ويتواجد بيراميدز في المجموعة الثانية مع أندية فاركو وطلائع الجيش وزد إف سي.