ads
الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعثة منتخب الجزائر تصل كوت ديفوار للمشاركة في أمم أفريقيا

من وصول المنتخب الجزائري
من وصول المنتخب الجزائري اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وصلت بعثة منتخب الجزائر، مساء اليوم الأربعاء، إلي كوت ديفوار، وذلك للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا بعد أيام قليلة . 

وتوج المنتخب الجزائري من قبل ببطولة كأس أمم أفريقيا مرتين، أعوام  1990، و2019 .

ويقع محاربي الصحراء في المجموعة الرابعة التي تضم معه منتخبات، أنجولا، بوركينا فاسو، موريتانيا .

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الجزائري أمام منتخب أنجولا يوم 15 يناير الجاري في أولمبارياته بالبطولة، ثم  يواجه منتخب بوركينا فاسو يوم 20 يناير، ويختتم مبارياته بالمجموعة الرابعة امام موريتانيا يوم 23 يناير .

ويعد منتخب الجزائر أحد أبرز المرشحين للتتويج بلقب كأس أمم أفريقيا نظرا لما يضمه من نجوم مميزين في جميع المراكز .

منتخب الجزائر كوت ديفوار كأس أمم أفريقيا أيمن مصطفى