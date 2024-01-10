بعثة منتخب الجزائر تصل كوت ديفوار للمشاركة في أمم أفريقيا

وصلت بعثة منتخب الجزائر، مساء اليوم الأربعاء، إلي كوت ديفوار، وذلك للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا بعد أيام قليلة .

وتوج المنتخب الجزائري من قبل ببطولة كأس أمم أفريقيا مرتين، أعوام 1990، و2019 .

ويقع محاربي الصحراء في المجموعة الرابعة التي تضم معه منتخبات، أنجولا، بوركينا فاسو، موريتانيا .

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الجزائري أمام منتخب أنجولا يوم 15 يناير الجاري في أولمبارياته بالبطولة، ثم يواجه منتخب بوركينا فاسو يوم 20 يناير، ويختتم مبارياته بالمجموعة الرابعة امام موريتانيا يوم 23 يناير .

ويعد منتخب الجزائر أحد أبرز المرشحين للتتويج بلقب كأس أمم أفريقيا نظرا لما يضمه من نجوم مميزين في جميع المراكز .