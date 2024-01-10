الزمالك يوضح حقيقة قطع إعارة أسامة فيصل

تحدث مصدر بنادي الزمالك، عن موقف النادي الأبيض من قطع إعارة أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي والذى يقدم مستويات مميزة مع فريقه.

وقال المصدر في تصريح لـ"البوابة نيوز" اليوم الأربعاء، أن لجنة الكرة بالزمالك قررت قطع إعارة أسامة فيصل لحاجة الفريق له فنيا، وأن النادي يتفاوض مع إدارة البنك الأهلي في الأيام الحالية من أجل عودة اللاعب، مضيفا: العلاقات مع إدارة البنك الأهلي جيدة وهناك صفقات تبادلية تحدث بين الناديين.

وكان فريق الزمالك قد حقق الفوز وديا اليوم الأربعاء على حساب فريق عثماثون طنطا بنتيجة 8-0 في اللقاء الذي أقيم على ملعب النادي الأبيض في ميت عقبة، وذلك في ثاني وديات الفريق الأبيض خلال فترة توقف الدوري بعد أن فاز في الودية الأولي على حساب فريق كسكادا بنتيجة 4-0.