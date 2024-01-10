التمامى: القمة الثلاثية فى العقبة تتكامل مع جهود مصر لوقف الحرب على غزة

أشادت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، بالتحركات المصرية المتواصلة لوقف العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

ونوهت “التمامى” فى تصريحات صحفية لها اليوم، باستضافة مدينة العقبة الأردنية، قمة ثلاثية مصرية أردنية فلسطينية، بين الرئيس السيسي، والملك عبد الله الثانى، والرئيس محمود عباس، وذلك فى إطار الجهود المستمرة في تنسيق المواقف العربية، والعمل على الوقف الفورى لإطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع. قائلا: ان جهود مصر لم تتوقف لوقف العدوان على غزة.

وأشارت التمامى إلى لقاء السيسي والرئيس أبو مازن لبحث مستجدات العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وما خلفته من مأساة إنسانية كارثية، إلى جانب الأوضاع في الضفة الغربية وما تشهده من تصاعد للتوتر والعنف من قبل الجانب الإسرائيلي.

وتابعت: مصر تبذل جهودا على مدى الساعة من اجل وقف اطلاق النار في غزة ووقف العدوان، مشيدة بالاتصالات الجارية التي تقوم بها مصر مع مختلف الأطراف للدفع تجاه وقف إطلاق النار، والنفاذ الفوري للمساعدات الإنسانية بالكميات الكافية إلى غزة، لإنهاء معاناة المدنيين في قطاع غزة. وانطلاقا من رؤيتها ودورها التاريخي.

وقالت عضو مجلس النواب إن القضية الفلسطينية تمر اليوم بمفترق طرق، ما يتطلب من المجتمع الدولي والقوى الفاعلة التحلي بأعلى درجات المسئولية، التاريخية والسياسية والإنسانية، للعمل على التسوية العادلة والشاملة وايقاف عدوان إسرائيل ومخططات تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين.

واختتمت أن الدور المصري في غزة دور ريادي ولا نظير له عربيا او عالميا، ومصر نبهت العالم الى خطورة العدوان الاسرائيلي وتداعياته، مشدده ان القمة المصرية الأردنية الفلسطينية تأتي في وقتها تماما لوقف العدوان.