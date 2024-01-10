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الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الإسكندرية يستقبل وفدا صينيا لبحث فرص الاستثمار في صناعة الكيماويات

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
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استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم الأربعاء بمكتبه، وفد من شركة بيفار الصينية المتخصصة في صناعة الكيماويات وذلك لبحث فرص الاستثمار في الإسكندرية، جاء ذلك بحضور يانج يي قنصل عام الصين بالإسكندرية.

في بداية اللقاء، رحب اللواء محمد الشريف بالوفد الصيني في الإسكندرية، مؤكدًا استعداد المحافظة لتقديم كل التسهيلات لدعم فرص الاستثمار بالمدينة. 

ولفت إلى أن الإسكندرية واحدة من أهم المدن الصناعية المصرية، وتمتلك العديد من مقومات الاستثمار؛ حيث أن بها الكثير من الأماكن التي يمكن إقامة المصانع بها؛ مثل: مركز ومدينة برج العرب والعامرية والمنطقة الحرة، بالإضافة إلى وجود الموانئ التي تتيح فرص التصدير والاستيراد لجميع أنحاء العالم.

وفي ختام اللقاء؛ اقترح المحافظ على الوفد زيارة المنطقة الحرة ومركز ومدينة برج العرب والعامرية لتحديد الأماكن المناسبة للاستثمار، مضيفًا أن محافظة الإسكندرية حريصة دائمًا على تعزيز العلاقات التي تربطها بالمدن الصينية على الأصعدة كافة وخاصة في مجال الاستثمار .

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