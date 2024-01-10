للتهنئة بعيد الميلاد.. الأنبا إبراهيم إسحق يستقبل بطريرك الروم الكاثوليك

استقبل الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، صباح اليوم، يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك، نائب رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، يرافقه المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، وأنطوان شار، القيم البطريركي العام، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

حضر الزيارة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والقمص لويس نصحي، وكيل الأوقاف، والقمص جورج سليمان، راعي كنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك، بالمطرية، بالإضافة إلى الأيكونوموس رفيق جريش، راعي كنيسة القديس كيرلس للروم الملكيين الكاثوليك، بمصر الجديدة.

ساد اللقاء طابع المحبة الأخوية بين جميع الحضور، وانتهت الزيارة بالتقاط صورة تذكارية.