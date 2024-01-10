كأس الرابطة.. الجونة يقلب الطاولة على البنك الأهلى بثلاثية

سحق فريق الجونة نظيره البنك الاهلى، بثلاثة أهداف لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما، مساء اليوم الأربعاء على ملعب "ستاد خالد بشارة"، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة بطولة كأس الرابطة المحترفة.



أحز ثلاثية الجونة كلا من، أيمن سعد موكا في الدقيقة 49 من ركلة جزاء، وأشرف مجدى، “هدفين” فى الدقيقتين 61 و76 من عمر اللقاء، فيما سجل كريم بامبو هدف البنك فى الدقيقة الـ 25.

بهذا الفوز حصد فريق الجونة أول ثلاث نقاط فى المجموعة الرابعة وتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن المصري الذي حقق الفوز على المقاولون بهدف.