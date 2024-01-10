"التنمية المحلية" تسلم شهادات تخرج لـ129 متدربًا اجتازوا 4 دورات

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، اليوم الأربعاء، بتخريج 129 متدربا اجتازوا 4 دورات تدريبية وذلك في ختام فعاليات الأسبوع التدريبي الثاني والعشرون من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي 2023/2024، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات للمتدربين من جميع المحافظات في إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية بالارتقاء بمستوى العنصر البشري بالمحافظات لدوره الرئيسي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة، وبما ينعكس إيجابيا على رفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية بسقارة قد انتهى من تنفيذ 4 دورات تدريبية خلال الأسبوع الـ 22 وهي: دورة "دليل المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية" بالتعاون مع هيئة التخطيط العمراني والوكالة الألمانية GIZ، ودورة "تحسين المنظومة البيئية واستغلال الموارد الطبيعية طبقاً لمواصفات الجودة البيئية ISO 14000" بالتعاون مع وحدة ادارة المخلفات الصلبة بالوزارة، ودورة " تنمية الموارد والتحول الرقمي فى ظل ادارة التغيير" بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بالوزارة، ودورة " تنمية مهارات القيادات في مجال تطوير الادارة المحلية".

وأشار اللواء هشام آمنة إلى استمرار دورة "تأهيل مديري مكاتب السادة نواب المحافظين (مكين)" للأسبوع الثاني علي التوالي والتي تنفذ لأول مرة بالتعاون مع مركز تدريب استدامة بكفر الشيخ والتي يستفيد منها 28 متدرباً ، مؤكداً أن الدورة تهدف إلى تعليم مديري مكاتب نواب المحافظين لكي يكونوا محترفين ومنفذين، لافتاً الى أن البرنامج يعمل على تعليم أساليب التواصل مع المواطنين، واتخاذ القرار، والتواصل مع الرئيس والمرؤوس، ورفع وعيهم بكافة القوانين التي تتعلق بالعمل المحلي مما يؤهلهم للعمل في مناصبهم بشكل محترف وبشكل يمكنهم من ان يبدعوا ويبتكروا في اساليب عملهم .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تركز خلال الفترة الحالية على رفع كفاءة العاملين في مجال المعلومات والتحول الرقمي ليتواكب أدائهم مع مسار واتجاه الدولة نحو التقدم التكنولوجي وتحسين الخدمات التي يحصل عليها المواطنون والاستفادة من التطور التكنولوجي السريع في تبسيط الإجراءات، موضحًا أن التدريب أصبح ضرورة استراتيجية لتطوير المحليات في الجمهورية الجديدة، ولذلك تهدف الدورات التدريبية التي ينفذها مركز التنمية المحلية بسقارة الى إعداد الموظف إعدادا جيدا لمواجهة متطلبات الوظائف الحالية، وتنمية مهاراته الفنية والذهنية لمواجهة الاحتِياجات المستقبلية، وتحقيق النجاح في العمل.

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