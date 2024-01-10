بسبب الميراث.. شاب يحاول قتل والده وشقيقه فسقط قتيلا بالدرب الأحمر

تواصل نيابة الدرب الأحمر الجزئية بالقاهرة، التحقيق في واقعة مصرع شاب حرقًا بعدما حاول قتل والده وشقيقه، بسبب خلافات الميراث، بمنطقة باب الخلق.

وصرحت النيابة بدفن جثة المتوفي، عقب الانتهاء من التشريح، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كما أمرت بانتداب المعمل الجنائى، لفحص الحريق وأسبابه والوقوف علي ملابساته.

واستمعت الي أقوال الوالد حيث قال إنه فوجئ بنجله يهددهم بمادة مشتعلة بعد نشوب مشادة كلامية بينهم، ثم اشعل النيران بالمنزل أثناء تواجدهم بداخله، واستطاعت القفز والفرار ولكنه لم يتمكن من ذلك.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتوفي نجله من سيدة أخرى غير والدة شقيقه محل الواقعة، وان والده أعطاه في الميراث نصيب اكبر، مما اشعل الغيرة داخل المتوفي، وقرر التخلص منهم، ويوم الواقعة حاول إشعال النيران بهم الا أنهم تمكنوا من الفرار وامسكت النيران به وتوفي متأثرًا بإصابته.

تلقى قسم شرطة الدرب الاحمر بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة باب الخلق، التابعة للقسم، وبالفحص تبين مصرع شاب وإصابة والده، حيث إن الشاب أشعل النيران في الشقة بسبب خلافات بينه وبين والده بدافع التفرقة دفعه إلى ارتكاب الجريمة.