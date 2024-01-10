الزمالك يهزم عثماثون طنطا بنتيجة ثقيلة وديًا

حقق فريق الزمالك، الفوز على حساب فريق عثماثون طنطا بثمانية أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء على ملعب النادي.

سجل أهداف الفارس الأبيض كل من عمر جابر وناصر منسي وإبراهيما نداي ثلاثة أهداف "هاتريك" وسامسون أكينيولا ثلاثة أهداف "هاتريك".

وخاض الزمالك لقاء اليوم بتشكيل يضم كل من، معاذ علاء وعمر جابر ومحمود حمدي "الونش" ومصطفى الزناري ومحمد عبد الشافي ومحمد أشرف "روقا" وعمرو السيسي ومصطفى شلبي ويوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وناصر منسي.

ويقود الزمالك حاليا معتمد جمال لحين التعاقد مع مدرب أجنبي سوبر خلفا للمدرب أوسوريو.