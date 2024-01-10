نائب التنسيقية يطالب بالتوسع في تطبيق خدمات "الرعاية الصحية عن بعد"

قال النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومات تتعرض لضغوط هائلة لإصلاح قطاع الرعاية الصحية بسبب التحديات الاقتصادية المتتابعة وما سببته ضغوط جائحة كورونا على المنظومة.

وأشار “مصطفي” خلال مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب سالم الشتيوي بشأن استيضاح سياسات الحكومة حول قطاع الرعاية الصحية وأسعار الدواء، إلى أن هذا الأمر الذي أجبر الحكومات على تبنّي مقاربة وطرق أكثر ابتكار لإيجاد حلول واقعية، مؤكدا على أن الحكومات تتجه حاليا إلى تطبيق مفهوم "الرعاية الصحية عن بعد"، وما له من قدرة على خفض التكاليف، وتحسين وصول الرعاية الصحّية إلى من يحتاجون إليها، وتحسين جودتها.

وأكد النائب علاء مصطفى على أن إيجابيات "الرعاية الصحية عن بعد" منها حصول المرضى على خدمة الرعاية الصحية المتخصصة وبأسعار معقولة، وتقليل عدد الزيارات والاستشارات الطبية غير الضرورية، كما يقلل من إعادة الإدخال في المستشفيات، مع تقليل نفقات النقل للفحوص العادية، والمسائل المتعلقة بالسفر والمواصلات.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن أهم الإيجابيات هي زيادة فرص المناطق النائية والحدودية فى الحصول على الخدمات الصحية؛ للتسهيل على المرضى وتوفير مشقة وعناء السفر للمستشفيات الكبرى، سواء الجامعية أو التابعة لوزارة الصحة.

وتسائل عضو مجلس الشيوخ على نتائج مبادرة "الرعاية الصحية عن بعد" التي أطلقتها وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، في ٣٠٠ مستشفي على مستوى الجمهورية على مرحلتين، وإمكانية بيان سبل التوسع فيها في كافة أنحاء الجمهورية.

