النيابة تناظر جثة شاب توفي بطعنة في الرقبة بحدائق القبة

بدأت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، اليوم، التحقيق في واقعة مقتل شاب بطعنات نافذة في الجسم، أثناء فض مشاجرة بحدائق القبة.

وانتهت النيابة، من مناظرة الجثة وتبين أنها لشاب في العقد الثالث مصاب بطعنة فى الرقبة، وأماكن اخرى، أدت إلي قطع في الشريان، ونزيف دموي أسفر عن الوفاة في الحال، وصرحت النيابة بدفن جثة المتوفى، عقب الانتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما طلبت تحريات المباحث، وتفريغ كاميرات المراقبة، واستدعاء شهود العيان لسؤالهم.

كان ورد بلاغًا لقسم شرطة حدائق القبة من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع جريمة قتل شاب خلال مشاجرة بين شخصين.

بانتقال رجال المباحث، ‏عثر على جثة شاب يدعي "يوسف" في العقد الثالث من العمر به طعنه في الجسم، وتبين من التحريات نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عاطلين بسبب خلافات بينهما بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة، أسفرت عن سقوط قتيل وتم نقله إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة‏، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة.