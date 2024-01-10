المشدد 10 سنوات لصيدلي مدينة نصر المتهم بهتك عرض سيدات وفتيات

أصدرت الدائرة السابعة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي كساب، حكمها علي "خالد.م.ت " محبوس والمعروف بصيدلي مدينة نصر لاتهامه بممارسة الرذيلة مع السيدات وهتك عرضهن وتصويرهن، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والزمته المصاريف الجنائية بالدعوي.

كشفت التحقيقات بالقضية رقم 13256 لسنة 2023 جنايات مدينة نصر عن نشاط مشبوه منسوب إلى الصيدلي مرتكب واقعة التحرش بالسيدات والأطفال وضلوعه في تجميع مقاطع فيديو للضحايا والاحتفاظ بها.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على مقاطع فيديو مدمجة في فلاشه تتضمن العديد من المشاهد الخارجة.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ألقت القبض على المتهم حيث ظهر في فيديوهات يمارس الرذيلة مع سيدات بالإضافة لهتك عرض عدد كبير من الأطفال داخل صيدلية بمدينة نصر.