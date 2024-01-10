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الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 10 سنوات لصيدلي مدينة نصر المتهم بهتك عرض سيدات وفتيات

المتهم
المتهم
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أصدرت الدائرة السابعة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي كساب، حكمها علي "خالد.م.ت " محبوس والمعروف بصيدلي مدينة نصر لاتهامه بممارسة الرذيلة مع السيدات وهتك عرضهن وتصويرهن، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والزمته المصاريف الجنائية بالدعوي.

كشفت التحقيقات بالقضية رقم 13256 لسنة 2023 جنايات مدينة نصر عن نشاط مشبوه منسوب إلى الصيدلي مرتكب واقعة التحرش بالسيدات والأطفال وضلوعه في تجميع مقاطع فيديو للضحايا والاحتفاظ بها.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على مقاطع فيديو مدمجة في فلاشه تتضمن العديد من المشاهد الخارجة.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ألقت القبض على المتهم  حيث ظهر في فيديوهات يمارس الرذيلة مع سيدات  بالإضافة لهتك عرض عدد كبير من الأطفال داخل صيدلية بمدينة نصر.

أجهزة الأمنية بالقاهرة التجمع الخامس هتك عرضهن هتك عرضه صيدلي مدينة نصر