المجموعة الأولى.. كوت ديفوار تعتمد على قائمة هجومية من أجل استعادة لقب الكان

يسعى منتخب كوت ديفوار، باستعادة اللقب القارى للمرة الثالثة فى تاريخه، خلال مشاركته في بطولة كأس أمم أفريقيا، على أرضه ووسط جماهيره خلال الفترة بين 13 يناير الجارى و11 فبراير المقبل.

ويخوض منتخب كوت ديفوار البطولة ضمن منافسات المجموعة الأولى، بجانب نيجيريا، وغينيا الإستوائية وغينيا بيساو.

وتعتبر تلك المشاركة هى الـ 23 لمنتخب النسور في نهائيات كأس أمم أفريقيا، ونجح فى التتوج باللقب مرتين أعوام 1992 و2015.

ويعتمد جان لويس جاسيت المدير الفنى لمنتخب كوت ديفوار، على قائمة تأتى فى مقدمتها سيباستيان هالير مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، وفرانك كيسى ولاعب وسط أهلي جدة.



وجاءت قائمة منتخب كوت ديفوار كالتالي:

حراسة المرمى: يحيى فوفانا (أنجيه الفرنسي)، وشارل فولي (أسيك ميموزا)، بدرا علي (سيخوخون يونايتد الجنوب إفريقي).

خط الدفاع: سيرج أورييه وويلي بولي (نوتنجهام فوريست الإنجليزي)، وإسماعيل ديالو (هايدوك سبليت الكرواتي)، وعثمان ديوماندي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)، وجيسلان كونان (الفيحاء السعودي)، وإيفان نديكا (روما الإيطالي)، وأوديلون كوسونو (باير ليفركوزن الألماني)، ويلفريد سينجو (موناكو الفرنسي).

خط الوسط: جان تييري وأماني لازار (أونيون سان جيلواز البلجيكي)، إدريسا دومبيا (ألانيا سبور التركي)، وسيكو فوفانا (النصر السعودي)، وإبراهيم سانجاريه (نوتنجهام فوريست)، وفرانك كيسي (الأهلي السعودي)، وجان ميشال سيري (هال سيتي الإنجليزي).

خط الهجوم: سيمون أدينجرا (برايتون الإنجليزي)، وجوناثان بامبا (سلتا فيجو الإسباني)، وجيريمي بوجا (نيس الفرنسي)، وسيباستيان هالر (بوروسيا دورتموند الألماني)، وكريم كوناتي (سالزبورج النمسوي)، وكريستيان كوامي (فيورنتينا الإيطالي)، وجان فيليب كراسو (النجم الأحمر الصربي)، وماكس آلان جراديل (غازي عنتاب التركي)، وعمر دياكيتي (رينس الفرنسي)، ونيكولا بيبي (طرابزون سبور التركي).

وغاب عن قائمة المنتخب كل من ويلفريد زاها مهاجم جالطة سراي، وإريك بايلي مدافع بشكتاش .