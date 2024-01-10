تعليم الجيزة تعقد اجتماعًا خاصًا بموجهين عموم المواد الدراسية

عقدت سمية الخطيب ‏وكيل مديرية التعليم بالجيزة، اليوم الأربعاء، اجتماع خاص بموجهين عموم المواد الدراسية، ومديري المراحل، ومديري التجريبي بالمديرية بشأن التنمية المهنية.

وقامت هناء عبد العاطي مدير إدارة التنمية البشرية، بطرح عددا من الموضوعات التي تم مناقشتها، وهي كالآتي:

الموضوع الأول:

المنصات التعليمية ودورها في مواجهة بعض التحديات التي تعوق تحقيق نواتج التعليم المستهدفة.

لموضوع الثاني:

الإيجابيات والتحديات الأداء المعلمين الجدد برياض الأطفال والصفوف الأولى في ظل منظومة التعليم الجديدة.

حيث قاموا باستدعاء الموجين الأوائل ذو الفعالية لكل مادة دراسية مع الموجه العام لنقل الخبرة لباقي الموجهين الأوائل ثم نقلها إلى الموجهين والمعلمين، وتدريب تنشيطي للمعلمين ‏على التفاعل منصة التطوير المهني المستمرcpd والتي أعدتها الوزارة للتنمية المهنية المستمرة للمعلمين بمنظومة التعليم الجديدة (education، 0.2 ).

كما تم عقد ورش عمل تنشيطيه لمعلمي رياض الأطفال والصفوف الأولى الجدد لمواجهة التحديات واجهته خلال الفصل الدراسي الأول بما يخدم العملية التعليمية بالتنسيق بين أقسام التدريب هم مراحل (رياض الأطفال-والتعليم الابتدائي )بالإدارات.