بمناسبة عيد الميلاد.. قداس في مركزالإصلاح والتأهيل بـ15 مايو

صلى الأنبا دوماديوس أسقف ٦ أكتوبر وأوسيم، ومقرر اللجنة المجمعية لخدمة السجون، السبت الماضي القداس الإلهي في مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة ١٥ مايو، بالقاهرة، بمشاركة المساجين والمسجونات المتواجدين في المركز.

وعقب القداس التقى المطران بالمساجين حيث نقل إليهم رسالة محبة من قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكية، وألقى عليهم كلمة روحية، كما قدم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الداخلية، وقيادات مصلحة السجون والأجهزة المعنية بوزارة الداخلية على دعمهم لخدمة الكنيسة لأبنائها المتواجدين في مراكز الإصلاح والتأهيل.



وفي الختام قدم لهم بعض الهدايا بمناسبة عيد الميلاد المجيد.