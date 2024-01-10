الصومال يؤيد المظاهرات المعارضة للاتفاق البحري بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال

أعلنت الحكومة الصومالية تأييدها للمظاهرات الشعبية الحاشدة، التي طالبت بها شرائح المجتمع المدني المختلفة، غدا الخميس، للاحتجاج على الاتفاق البحري الباطل بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال.

وقال وزير الداخلية الصومالي أحمد معلم فقي- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، اليوم الأربعاء- إن "الحكومة الفيدرالية ترحب بإقامة مظاهرات شعبية دعا إليها المجتمع المدني.

وأضاف فقي، أن الحكومة الصومالية مستعدة لدعم المجتمع المدني في إقامة المظاهرات بشكل سلمي.

