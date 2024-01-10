سفير الاتحاد الأوروبي: العام الجاري سيشهد زخما كبيرا في التعاون مع مصر

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر كريستيان برجر، أن العام الجاري 2024 سيشهد زخما كبيرا في التعاون مع مصر بمختلف المجالات.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير اليوم /الأربعاء/ خلال حفل الاستقبال الذي أقامه بمقر إقامته لسفراء الاتحاد الأوروبي والمستشارين الإعلاميين بالسفارات الأوروبية لدى مصر، وعدد من الصحفيين المصريين والأجانب بمناسبة حلول العام الجديد.

وأعرب برجر عن تقديره الكبير للدور الذي يقوم به الصحفيون في أداء واجبهم في تغطية الأحداث والأخبار وما يتعرض له بعضهم في مناطق الحروب كما هو الحال في قطاع غزة وأوكرانيا.

وأشار إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقات بين مصر والاتحاد على مدار العام المنصرم، لا سيما في ضوء توقيع العديد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم وكذا العديد من الزيارات التي قام بها مسئولو الاتحاد والمفوضية الأوروبية، وعلى رأسها زيارة رئيسة المفوضية أورسولا فون ديرلاين.

وأوضح أنه سيتم خلال الفترة القادمة تنظيم العديد من الفعاليات بهدف تعزيز التعاون المثمر بين مصر والاتحاد وخاصة في قطاع المياه ومجالات الهجرة والأمن ومكافحة الإرهاب على ضوء الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.

من جانبه.. استعرض سفير بلجيكا بالقاهرة فرانسوا كورنييه دى إلزيوس، في الكلمة التي ألقاها، أولويات رئاسة بلاده الحالية للاتحاد الأوروبي والتي تتركز على تعزيز التعاون الأوروبي في العديد من المجالات من بينها الاقتصاد والدفاع والبيئة والصحة وحماية الحدود وتدعيم وحدة أوروبا.

