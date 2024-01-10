بعد شهور من الاختفاء.. سفاح الجيزة يظهر من جديد بسبب جريمة فتاة الإسكندرية

بعد شهور من الاختفاء قضاها سفاح الجيزة المدعو القذافي فراج، داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، تعود غدا الخميس قضيته الشهيرة للظهور مجددا، حيث من المقرر أن تقوم محكمة النقض بنظر الطعن المقدم منه في واقعة اتهامه بقتل المجني عليها "ياسمين.ن"، بمحافظة الإسكندرية وذلك في عام 2017 بعد النصب عليها في مبالغ مالية، قبل أن تنكشف جرائمه من قبل الأجهزة الأمنية.

قضية سفاح الجيزة

سفاح الجيزة المدعو القذافي فراج، هو صاحب أشهر قضية جنائية على صفحات الحوادث بالصحف والمواقع الإخبارية خلال الفترة الأخيرة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تحولت قصته الإجرامية إلى مسلسل درامي تحت عنوان «سفاح الجيزة»، بطولة الفنان أحمد فهمي، جسدت أحداثه كل خطايا القاتل المتنوعة بحق ضحاياه: «بين التزوير والاحتيال والقتل والسرقة»، وكأنه ليس إنساناً، بل خرج من الجحيم، فجرائمه المشهودة تجاوزت كل المحظورات والشرع والعرف والقانون.

القذافي يعود من جديد

خلال الأيام الماضية، عادت قصة القذافي فراج إلى الأذهان مما أثار الرأي العام وقتها، وبدأ الجميع يتساءل عن اختفاء سفاح الجيزة وحقيقة تنفيذ حكم الإعدام، حيث من المقرر أن تنظر محكمة النقض طعون الإعدام الصادرة من محاكم الجنايات خلال العام الجاري، بشأن ما نسب إليه من قتل أربعة أشخاص، فعمد على قتل زوجته وامرأتين ورجل وإخفاء أجسادهم مع سبق الإصرار، وذلك بدفنهم في مقابر أعدها لذلك الغرض، لكن مع بدء عرض مسلسل «سفاح الجيزة»، تعددت الروايات حول اسم القذافي فراج عقب انتشار أنباء عن تنفيذ حكم الإعدام بحقه.

حقيقة تنفيذ إعدام قذافي فراج

بدورها تواصلت « البوابة نيوز» مع مصدر مطلع على ملف القضية لكشف ومعرفة حقيقة إعدام القذافي فراج، والذي أكد أن سفاح الجيزة لا يزال على قيد الحياة حتى كتابة هذه السطور، وكل ما ينشر عن تنفيذ أن حكم الإعدام لا أساس له من الصحة .



وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، أن جميع الأحكام الصادرة تنتظر قرار محكمة النقض، وسوف تقوم الجهات المختصة بتنفيذ حكم الإعدام بعد تأييد الحكم والتصديق عليه، وبعد ذلك يتم تسليم الجثة إلى ذويه لدفنه في مقابر عائلته.