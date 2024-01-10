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الأربعاء 10 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"السلع التموينية" تعلن عن ممارسة توريد 50 ألف طن سكر للصناعات الغذائية

السكر
السكر
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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من (أي منشأ) و/ أو 50 ألف طن سكر أبيض مستورد مكرر معبأ من أي منشا صالح للاستهلاك الآدمي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية (الجهة المستلمة).

واضافت الهيئة أن فترات وصول من   29 فبراير حتى 15 مارس 2024، و / أو  وصول من 16  مارس إلى 31 مارس 2024، أما بالنسبة للسكر الأبيض يمكن تجزئة الكمية طبقا لكراسة الشروط حيث يكون معبأ في عبوات 50 كيلو جرام.

وقالت الهيئة إن السداد  At Sight  بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وأشار إلى أن أسعار العروض تقدم على أساس CIF free out بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي، على أن يكون تقديم العروض الفنية والمالية يوم السبت الموافق 13 يناير 2024 بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية.

وأشارت إلى أن باقي الشروط طبقا لكراسة الشروط والمواصفات للسكر الخام والسكر  الأبيض و يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة العامة للسلع التموينية.

هيئة السلع التموينية وزارة التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية سكر الأبيض المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة