إحالة عاطلين للمحاكم الجنائية بتهمة الاتجار بالفودو في الشرابية

قررت جهات التحقيق بالشرابية، اليوم، إحالة عاطلين إلى المحاكم الجنائية للمحاكمة لاتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الفودو بقصد الاتجار قبل ترويجها على عملائهم بدائرة القسم.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث قسم الشرابية من إلقاء القبض على عاطلين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة الشرابية أثناء تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (كمية من مخدر الفودو - 2 سلاح أبيض "مطواة".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة البيضاء بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى.