إحالة 3 أشخاص ضبط بحوزتهم 220 فرش حشيش بالإسماعيلية للمحاكمة الجنائية

أمرت جهات التحقيق بالإسماعيلية، بإحالة 3 عاطلين ضبط بحوزتهم 220 فرش لمخدر الحشيش وزنت 22 كيلو جرام قبل ترويجها علي المتعاطين بنطاق بمركز القصاصين، للمحاكمة الجنائية فيما هو منسوب إليهما من اتهامات.

كان اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء أحمد خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات سرية المقدم محمد سالم، رئيس مباحث مركز القصاصين، عن قيام 3 عاطلين، بترويج كمية من المواد المخدرة على عملائهم.

بعد استصدار إذن النيابة العامة وصحة التحريات السرية والمعلومات، تمكنت مأمورية قادها النقباء أحمد حمدي وحسام عماد معاونا مباحث مركز شرطة القصاصين، من ضبط 3 متهمين، وبحوزتهم 220 فرش حشيش، ومبلغ مالى، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.