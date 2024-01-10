تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأربعاء

تباينت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وزاد رأس المال السوقي بنحو 4.5 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين، ليسجل في الختام نحو 1.775 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.48%، ليغلق عند مستوى 25,466.75 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.53%، ليغلق عند مستوى 10,839.36 نقطة.

وتراجع أيضا مؤشر EGX SP بنسبة 0.05%، ليغلق عند مستوى 4,834.73 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.28% ليغلق عند 30,940.04 نقطة..

بينما ارتفع مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 1.03%، ليغلق عند مستوى 8,404.72 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 1.35%، ليغلق عند مستوى 5,890.17 نقطة.

كما سيطر على تعاملات المستثمرين العرب والأجانب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 72.3 مليون جنيه، 944.3 الف جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 73.2 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 3.8 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 1.1 مليار سهم، من خلال 139.3 ألف صفقة منفذة.