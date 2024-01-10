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الأربعاء 10 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأربعاء

البورصة
البورصة
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تباينت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وزاد رأس المال السوقي بنحو 4.5 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين، ليسجل في الختام نحو 1.775 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.48%، ليغلق عند مستوى 25,466.75 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.53%، ليغلق عند مستوى 10,839.36 نقطة. 

وتراجع أيضا مؤشر EGX SP بنسبة 0.05%، ليغلق عند مستوى 4,834.73 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 Capped"  بنسبة 0.28% ليغلق عند 30,940.04 نقطة..

بينما ارتفع مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 1.03%، ليغلق عند مستوى 8,404.72 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 1.35%، ليغلق عند مستوى 5,890.17 نقطة. 

كما سيطر على تعاملات المستثمرين العرب والأجانب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 72.3 مليون جنيه، 944.3 الف جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 73.2 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 3.8 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 1.1 مليار سهم، من خلال 139.3 ألف صفقة منفذة.

 

البورصة ختام التعاملات