مرتفعا 0.3%.. الذهب يسجل أعلى مستوى عند 2036 دولارا للأونصة اليوم

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل تراجع محدود في مستويات الدولار الأمريكي، حيث يستمر التذبذب في أداء الأسواق في انتظار صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم غد.

وسجل الذهب الفوري خلال جلسة اليوم ارتفاعا بنسبة 0.3% ليسجل أعلى مستوى عند 2036 دولارا للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2030 دولارا للأونصة، بينما سجل الذهب انخفاضا منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.5% مسجلاً أدنى مستوى في 3 أسابيع عند 2016 دولارا للأونصة، بحسب تحليل جولد بيليون.

ينصب تركيز الأسواق حالياً على بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر يوم غد والتي تشهد الأسواق تذبذبا من قبلها مع عدم رغبة المستثمرين اتخاذ قرارات استثمارية قبل معرفة نتائج التضخم عن الولايات المتحدة الأمريكية.

المتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاع بنسبة 0.2% من القراءة السابقة 0.1%، وعلى المستوى السنوي متوقع تسجيل ارتفاع 3.2% من القراءة السابقة 3.1%.

إذا تجاوزت أرقام مؤشر أسعار المستهلكين توقعات السوق، قد يجبر ذلك البنك الاحتياطي الفيدرالي على تأجيل مخططاته لخفض أسعار الفائدة، ليدفع ذلك الذهب على التخلي عن المزيد من مكاسبه من الربع الأخير من عام 2023.

وفي حال تراجعت معدلات التضخم الأمريكية بأقل من القراءة السابقة، فسيعمل هذا على تزايد توقعات الأسواق أن الفيدرالي الأمريكي قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من هذا العام، وبالتالي قد يدفع أسعار الذهب إلى الاقتراب من المستوى 2100 دولار للأونصة على المدى القريب.

من جهة أخرى نجد أن أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا يتراجعون عن التوقعات بتخفيضات مبكرة في أسعار الفائدة، حيث صرح رئيس البنك الفيدرالي في أتلانتا بوستيك، بأنه لا يزال متحيزًا تجاه بقاء السياسة النقدية متشددة على المدى القريب.

هذا وقد تراجع الدولار الأمريكي خلال تداولات اليوم بنسبة 0.1% وفقاً لمؤشر الدولار وذلك بعد ارتفاع يوم أمس، ليظل في حالة تذبذب أيضاً ولكنه محافظ على المكاسب التي سجلها خلال الأسبوع الماضي وتسجيله ارتفاع بنسبة 1%.

أشار البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيخفض أسعار الفائدة خلال عام 2024، إلا أنه لم يقدم سوى معلومات قليلة حول توقيت التخفيضات. ليظل اعتماد البنك الفيدرالي حالياً على سياسة تعتمد إلى حد كبير على البيانات الاقتصادية لتقرير مستقبل أسعار الفائدة والسياسة النقدية.

توقعات الأسواق تظهر احتمال بنسبة 64% أن البنك الفيدرالي سيخفض الفائدة في مارس القادم، وقد تراجع هذا الاحتمال من 75% خلال نهاية العام.

استمرار خروج الاستثمارات من صناديق الذهب في ديسمبر.