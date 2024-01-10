"النقل واللوجستيات": اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية تعزز من التبادل المصري الأفريقي

قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، تسهم في تعزيز التبادل التجاري بين مصر ودول أفريقيا.

وأضاف السمدوني، في تصريحات صحفية اليوم، أن مصر تسعى مصر لزيادة تجارتها البينية مع قارة أفريقيا بنسبة 20% خلال 5 سنوات مع بدء العمل باتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، لتصل إلى 7.4 مليار دولار، مشيرا إلى قدرة مصر على تحقيق ما هو أكبر من ذلك.

وتعد اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، هي اتفاقية تجارية بين 49 دولة عضواً في الاتحاد الأفريقي تهدف إلى إنشاء سوق موحدة تليها حرية الحركة وعملة موحدة، وتم إطلاقها في شهر مارس عام 2018 ودخلت حيز التنفيذ بعد عام، وسيبدأ العمل بالاتفاقية نهاية عام 2024.

وانتقد السمدوني، أنه رغم ضخامة موارد القارة الأفريقية وعدد دولها الكثير، فإنها تتسم بتدني مستوى التجارة البينية بين دولها الذي وصل معدله إلى أقل من 18%، مقارنة بمعدل التجارة البينية بين الدول الآسيوية والأوروبية الذي وصل إلى نحو 50% و70% على التوالي.

وصدقت 47 دولة حتى الآن على الاتفاقية من بينها مصر، ومن المتوقع تصديق باقي الدول خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وتتطلّع مصر إلى رفع معدل نمو قيمة الصادرات المصرية بما لا يقل عن 20% سنوياً خلال الأعوام الستة القادمة، بحيث تصل إلى 145 مليار دولار في 2030، بحسب وثيقة حكومية من مجلس الوزراء.