جامعة الدول العربية تعد خطة شاملة لدعم التعليم في غزة بعد الحرب

بدأت جامعة الدول العربية إعداد خطة شاملة لدعم العملية التعليمية فى غزة بعد الحرب الإسرائيلية الغاشمة على القطاع.

وقال مدير إدارة التربية والتعليم والبحث العلمى فى جامعة الدول العربية الوزير مفوض الدكتور فراج العجمي فى تصريح له اليوم خلال احتفالية اليوم العربي لمحو الأمية؛ ان الخطة تستهدف وضع خطط مدروسة لتلافي التداعيات السلبية والمدمرة للحرب الاسرائيلية على العملية التعليمية في قطاع غزة.

وأضاف أن الحرب الاسرائيلية اثرت على العملية التعليمية في غزة وأدت إلى فاقد كبيرفى التعليم لابناء الشعب الفلسطينى ؛ حيث تسعى تلك الخطة العربية الى تعويضالفاقد التعليمى والتقليل من زيادة عدد الأمية فى غزة بسبب تلك الحرب الاجرامية.