بعثة الجزائر تطير إلى كوت ديفوار للمشاركة في كأس الأمم

توجهت بعثة المنتخب الأول الجزائري لكرة القدم، إلى كوت ديفوار، صباح اليوم الأربعاء، استعدادا للمشاركة في النسخة 34 من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي تستضيفها كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

واختار جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، قائمة تضم 26 لاعبا منهم 4 ينشطون في الدوري المحلي.

وضمت القائمة في حراس المرمى: أنتوني ماندريا، ووهاب رايس مبولحي، وأسامة بن بوط.

وفي الدفاع: يوسف عطال، وكيفن جيتون، وعيسى ماندي، وريان آيت نوري، وياسر لعروسي، وأمين توجاي، وأحمد توبة، وزين الدين بلعيد.

وفي خط الوسط: نبيل بن طالب، وإسماعيل بن ناصر، وسفيان فيجولي، ورامز زروقي، وهشام بوداوي، وحسام عوار، وفارس شعيبي، وإسماعيل بن ناصر.

وفي الهجوم: رياض محرز، وأدم وناس، ومحمد أمين عمورة، وإسلام سليماني، وبغداد بونجاح، ويوسف بلايلي، وأمين جويري.

