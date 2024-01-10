كأس الرابطة.. التشكيل الرسمي لمباراة الجونة والبنك الأهلي

أعلن طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي، وعلاء عبدالعادل مدرب الجونة التشكيل الرسمي للمواجهة التي تجمع الفريقين بعد قليل ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة المحترفة.

ويلتقي الجونة مع البنك الأهلي غلى ستاد خالد بشارة، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المحترفة، اليوم الأربعاء.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد صبحي

خط الدفاع: محمود الجزار - أيمن أشرف - محمد بسيوني

خط الوسط: محمود قاعود - أحمد النادري - عاصم صلاح - سيرجي أكا

خط الهجوم: جريندو - كريم بامبو - أحمد مدبولي.

وعلى مقاعد البدلاء كل من: محمد هلال - محمد فتحي - أسامة فيصل - أحمد سعيد - حسن رمضان - عماد فتحي - أمير مدحت - إبراهيم حسن - معاذ الحناوي.

في المقابل أعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة، التشكيل الذي يدخل به مواجهة البنك الأهلي وتشكيل الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: صبحي سليمان

خط الوسط: إيمانويل لاكي - أحمد حسام - أحمد عبد الرسول - أحمد محمود - أليو جاتا

خط الهجوم: عبد الله هاشم عبادي - محمد الصباحي - جبريل شيكودي

خط الهجوم: أرنو راندا - أيمن موكا