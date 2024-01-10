بالفيديو.. "الزراعة" تكشف تفاصيل استيراد 154 ألف رأس ماشية استعدادا لشهر رمضان

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إنه تمت الموافقة على استيراد 34 ألفا و500 رأس من الماشية للذبيح الفوري من السوادن الشقيقة، مشيرًا إلى أن السيد القصير وزير الزراعة دعا اللجنة الاستيرادية المشكلة بقرار رئيس الوزراء للانعقاد ونقل دراسة الوضع الراهن فى السوق ومتطلبات احتياجاتنا من اللحوم الحمراء.

وأضاف "سليمان" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن وزارة الزراعة دائما تبحث عن سعر عادي وليس رخيص، موضحًا أنه تم استيراد 120 ألف رأس للتربية والتسمين، موضحا أن مصر تكون دائما لديها مصادر متعددة للاستيراد.

وتابع أنه فى الوضع الراهن فى العالم كله العديد من مداخلات الإنتاج وتكاليف ومصروفات التشغيل زادت زيادة عالمية تخطت ال300 أو ال400%، وفى مصر الأسعار لم تزيد أكثر من 30 أو 35%.

وأردف أن استيراد 154 ألف رأس ماشية لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم خلال شهر رمضان.