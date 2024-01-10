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الأربعاء 10 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زيلينسكي يجري محادثات مع نظيره الليتواني في فيلنيوس

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
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اجتمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، مع الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا في العاصمة الليتوانية فيلينوس التي وصلها في وقت سابق اليوم في زيارة رسمية.
وذكرت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية أنه تم نشر مقطع فيديو للاجتماع الرسمي للزعيمين على صفحة زيلينسكي على فيسبوك.
وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس الأوكراني يجري محادثات مع رئيس ليتوانيا وكذلك سيجري محادثات مع رئيس الوزراء ورئيس البرلمان بالإضافة إلى لقاء ممثلي القوى السياسية ووسائل الإعلام والجالية الأوكرانية في فيلنيوس.
وتأتي زيارة زيلينسكي إلى ليتوانيا في إطار جولة له في منطقة البلطيق، حيث يخطط أيضا لزيارة لاتفيا وإستونيا.
 

زيلينسكي فيلنيوس الرئيس الأوكراني ليتوانيا