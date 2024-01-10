وزير أردني سابق: القمة الثلاثية بالعقبة تنعقد في ظروف بالغة التعقيد

قال الدكتور محمود الخرابشة، وزير أردني سابق، إن القمة الثلاثية التي ستعقد في العقبة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني ملك الأردن والرئيس الفلسطيني محمود عباس، تنعقد في ظروف بالغة التعقيد.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن جدول أعمالها سيكون مليئا بكل المواضيع المتعلقة بغزة لبحث كل تطورات الوضع في غزة في ظل العمليات التي يمارسها الكيان الإسرائيلي، وفي ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني أيضا في الضفة الغربية من استفزاز واقتحامات واعتداءات من قبل المستوطنين.

وتابع أن القمة تأتي بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة واجتماعه مع القيادات في الدول التي زارها، وسيكون هناك بحث بكل الجوانب المتعلقة بقضية غزة وما يحدث بها.