"الصحة" في غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع لـ23357 شهيدًا

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى 23357.

وقالت الوزارة إن الإصابات في قطاع غزة قد وصلت إلى 59410 مصابا جراء العدوان الإسرائيلي.

فيما أكدت مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني نيبال فرسخ، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بشكل متعمد المنظومة الصحية ومركبات الإسعاف والمسعفين والطواقم الطبية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت فرسخ في مداخلة لقناة "القاهرة" الإخبارية، "إن المستشفيات في جنوب قطاع غزة تشهد عملية استهداف وهناك قلق كبير من أن تلقى مصير مستشفيات وسط وشمال، حيث خرجت حتى الآن 30 مستشفى من أصل 36 مستشفى تعمل في القطاع، إضافة إلى خروج 53 مركزا صحيا عن الخدمة بسبب الاستهداف".

وأضافت أن الاحتلال يكثف من استهداف محيط المستشفيات بالقصف، وتطلق المسيرات النار باتجاهها أو حتى من خلال الاستهداف المباشر بالقصف المدفعي، مشيرة إلى سقوط 326 شهيدا من الطواقم الطبية وخروج 60 مركبة إسعاف على الأقل عن الخدمة، إضافة إلى اعتقال 100 من الكوادر الطبية.