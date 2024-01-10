إحالة 13 من العاملين بوحدة صحة الرياض إلى التحقيق في دمياط

تحرك الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط اليوم الأربعاء، في جولة ميدانية مفاجئة في وحدة الرياض بإدارة كفر البطيخ.

وذلك لمتابعة الانضباط الادارى بالوحدة وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

هذا بالاضافة إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين وتوافر الطعوم بالمركز و الاستعداد لجلسات التطعيمات.

وقد أحال وكيل وزارة الصحة بدمياط ١٣ من العاملين بالوحدة للتحقيق و ذلك لانصرافهم بدون اذن مؤكدا على انه لا تهاون مع تقصير اى فرد في عمله.

وجدير بالذكر أن الوحدة الصحية بالرياض تخدم 12952 نسمة وتقدم العديد من الخدمات الصحية التى تشمل والمشورة - المعمل - الصيدلية - إصدار شهادات المواليد والوفيات - التطعيمات - خدمات الصحة المدرسية - التثقيف الصحى - خدمات صحة البيئة.

هذا بالاضافة إلى خدمات المبادرات الرئاسية الصحية والتى تشمل دعم صحة المرأة - الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأعتلال الكلوى - صحة الأم والجنين الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية - الكشف المبكر عن ضعف السمع بحديثى الولادة - الكشف المبكر عن الأورام السرطانية.