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الأربعاء 10 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تظاهرات حاشدة في رام الله لرفض زيارة وزير الخارجية الأمريكي.. صور

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات
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شهدت مدينة رام الله في الضفة الغربية، تظاهرات حاشدة، اليوم الأربعاء، رفضًا لزيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التي تأتي في إطار جهود لخفض التوتر في المنطقة بعد الحرب الدامية التي خاضتها إسرائيل في قطاع غزة.

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات منددة بسياسات الولايات المتحدة ودعمها المستمر لإسرائيل، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وسياسات التمييز والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني.

واعتبر المشاركون في التظاهرة أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي لا تخدم مصلحة الشعب الفلسطيني، بل تمثل محاولة لتبرير العمليات العسكرية الإسرائيلية وتقويض حقوق الشعب الفلسطيني وحل قضاياهم الملحة.

تأتي هذه التظاهرات في سياق تصاعد الغضب الفلسطيني تجاه السياسات الأمريكية والدعم الدائم لإسرائيل، وتأكيدًا للمطالبة بوقف الاعتداءات والحصار على قطاع غزة، والضغط من أجل تحقيق العدالة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

 

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