رئيس جامعة المنوفية يستقبل اللجنة الدائمة للحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي

استقبل الدكتور أحمدالقاصد، رئيس جامعة المنوفية اللجنة العلمية الدائمة للحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي لترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين، وذلك في ضوء دعمه الدائم والمستمر للبحث العلمي، بحضور حاتم سيد أحمد عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور انس يوسف الأستاذ بكلية الحاسبات.

ورحب الدكتور أحمد القاصد بأعضاء اللجنة في رحاب جامعة المنوفية، مشيرا إلي أن كليات الحاسبات والذكاء الإصطناعي تهدف إلي تحقيق رؤية مصر 2030 ، ومواكبة الإعتماد العالمي على التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي في كل المجالات .

وأكد القاصد أهمية الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعي في المساهمة الفعالة في خدمة المجتمع وإتاحة الفرصة أمام الخريجين لتعلم تقنيات الحاسبات ونظم المعلومات بما يخدم قضايا التنمية لدخول عصر المعلومات، كما تسهم في تأهيل القوى البشرية اللازمة لسوق العمل المحلى والدولي مع تنمية قدرتهم على التنافس في هذا المجال.

ضمت اللجنة الدكتور خالد حسني الأستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الزقازيق، رئيس اللجنة وبحضور الدكتور يحيى حلمي مقرر اللجنة والأستاذ بكلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان، وأعضاء اللجنة الدكتورة ليلى الفنجري الأستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان، الدكتورة عبير قرني الدكتورة فاطمة عمارة، الأساتذة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة، الدكتور طارق مصطفى الأستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة السادات. والدكتور محمد أمين بجامعة المنوفية