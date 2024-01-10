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الأربعاء 10 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير بالعلاقات الدولية: ما يحدث في غزة إبادة نهائية من الحياة على الأرض

غزة
غزة
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أكد الدكتور طارق البرديسي، أستاذ العلاقات الدولية، أنه من الغريب جدا صمت المجتمع الدولي على أحداث غزة، أمام صمود الفصائل الفلسطينية الأسطوري.

وأوضح البرديسي خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «اكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، أن ما يحدث في غزة يعتبر إبادة نهائية من الحياة على الأرض، موضحا أن وزير الخارجية سامح شكري أكد  على ضرورة التمسك والتشبث بالمبادئ الدولية، وأن العالم عليه أن يوقف العدوان على غزة.

وتابع أستاذ العلاقات الدولية، أن السياسة الدبلوماسية المصرية منذ اللحظة الأولى وحتى الآن، دائما تؤكد على تحقيق السلام في الأزمة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر تدعو المجتمع الدولي إلى التمسك بمبادئه وأعرافه، والتحرك لحفظ السلم والأمن الدوليين.

غزة الازمة الفلسطينية الدبلوماسية العدوان العلاقات الدولية